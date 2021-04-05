عربي-دولي

للمرة الأولى.. السعودية تعلق على مطالب إنهاء "قانون قيصر"

Lebanon 24
05-04-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-809806-637532016267799999.jpg
Doc-P-809806-637532016267799999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت السعودية أن "قانون قيصر" الخاص بتطبيق عقوبات اقتصادية على سوريا إجراء يعكس الموقف الأميركي من القضية السورية، مشددة مع ذلك على ضرورة التركيز على إيجاد حل سياسي للأزمة.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال مقابلة مع شبكة "CNN" نشر جانب منها أمس الأحد، حول ما إذا كانت السعودية تؤيد مطالب الإمارات بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، إن هذا التشريع "إجراء اتخذته الولايات المتحدة فيما يتعلق بموقفها من سوريا".

وأردف ابن فرحان: "أعتقد أن الشيء المهم هو أن نعالج القضية الأساسية، وهي تتمثل في إيجاد حل سياسي. من دون ذلك لن نكون قادرين على المضي قدما. لذلك نحن نركز على دفع العملية السياسة إلى الأمام ومن ثم دعم مبعوث الأمم المتحدة (غير بيدرسن) وجهوده لتحقيق ذلك".

وبدأت الولايات المتحدة في 17 حزيران 2020 بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم الرئيس السوري، بشار الأسد، وعقيلته، السيدة أسماء الأسد.

وتستهدف هذه العقوبات القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري وسلطات البلاد والجهات الداخلية والخارجية التي تدعم العمليات العسكرية للحكومة، وذلك في الوقت الذي تستولي فيه الولايات المتحدة على مجموعة من أكبر الحقول النفطية السورية وتسعى إلى منع استعادة دمشق السيطرة عليها.

وانتقدت الإمارات، التي سبق أن أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع السلطات السورية مع افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق، بشدة هذا القانون، معتبرة أنه يحول دون عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2021-04-05
21:15 | 2021-04-05
21:00 | 2021-04-05
20:30 | 2021-04-05
20:30 | 2021-04-05
19:42 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website