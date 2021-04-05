عربي-دولي

لقاح كورونا بـ80 دولارا في باكستان.. و"الطوابير بالآلاف"

Lebanon 24
05-04-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-809807-637532018411694516.jpg
Doc-P-809807-637532018411694516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سارع آلاف الباكستانيين للتطعيم في الجولة الأولى من المبيعات التجارية للقاحات كورونا، التي بدأت مطلع الأسبوع مع إعلان مراكز التطعيم في مدينة كراتشي الجنوبية يوم الأحد أنها بيعت بالفعل.

وتقدم باكستان حاليا اللقاح مجانا للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون جهود مواجهة "كوفيد 19" ومن تزيد أعمارهم على 50 عاما، لكن الحملة اتسمت بالبطء حتى الآن.

وفي شهر آذار الماضي، سمحت البلاد للقطاع الخاص بالاستيراد التجاري للقاحات لكافة الناس.


وشهدت الجولة الأولى بيعا تجاريا للقاح "سبوتنيك في" الروسي الذي يتم بيعه لعامة الناس، مقابل نحو 12 ألف روبية باكستانية (80 دولارا) نظير عبوة من جرعتين.

ورغم التكلفة، أبلغ عدد من مراكز التطعيم عن طوابير طويلة، حيث وقف البعض في كراتشي لما يقرب من 3 ساعات من أجل التطعيم.
وكان معظم المنتظرين في الطابور من الشبان الباكستانيين الذين ما زالوا غير مؤهلين للتطعيم الحكومي المجاني.

وقال سعد أحمد (34 عاما) لـ"رويترز" بعد تطعيمه بمستشفى خاص راق في كراتشي: "أنا سعيد جدا بالحصول عليه لأنه ضروري الآن من أجل السفر".

المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2021-04-05
21:15 | 2021-04-05
21:00 | 2021-04-05
20:30 | 2021-04-05
20:30 | 2021-04-05
19:42 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website