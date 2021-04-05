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الصين تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ أكثر من شهرين

Lebanon 24
05-04-2021 | 08:00
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سجلت الصين، الأحد، أعلى قفزة في إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 منذ أكثر من شهرين، مع ارتفاع الحالات في مدينة رويلي لإقليم يونان الواقعة قرب الحدود مع ميانمار.

وكانت السلطات قد أخضعت سكان المدينة في الحجر المنزلي، منذ الأسبوع الماضي، وأطلقت حملة واسعة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد كما منعت الدخول والخروج من المدينة.

وسجلت 15 إصابة في المدينة، وهو العدد الإجمالي لحالات انتقال العدوى محليا، في 4 نيسان. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات، المحلية والآتية من الخارج، 32 حالة، لتكون الأعلى منذ 31 كانون الثاني الماضي.

وأظهرت التحليلات الجينية للحالات المسجلة في مدينة رويلي بأن الإصابات المحلية أتت من سلالة انتقلت من ميانمار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية. من بين الحالات المسجلة في المدينة، تم التحقق من أن 11 من المصابين كانوا مواطنين من كيانمار.

وتعد رويلي نقطة عبور حيوية لإقليم يونان، والذي واجه صعوبة في كبح المهاجرين غير الشرعيين الذين توافدوا من ميانمار وفيتنام ولاوس خلال العام الماضي.
المصدر: الحرة
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