فيديو لتهافت الإيرانيين على الدجاج ينتشر.. ومسؤول يعلق

كشف مسؤول محلي في مدينة نيكشهر حقيقة فيديو انتشرعلى وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان اقتحام مدجنة في المدينة جنوب شرق إيران وسرقة الدجاج نتيجة نقصه الحاد في السوق وغلاء سعره.

این ویدیو با شرح "حمله به یک مرغداری نیک‌شهر استان سیستان‌ و بلوچستان" منتشر شده.



بی‌خود نبود واسه داستان قیمت مرغ "قرارگاه" زدن. pic.twitter.com/TucnreVxUs

— Hiwa Yousefi (@YouHiwa) April 3, 2021

ونقلت وكالة فارس عن مسؤول محلي بالمدينة أن هجوم المواطنين كان نتيجة انخفاض سعر الدجاج وأن كافة من ظهروا في الفيديو دفعوا ثمن الدجاج عند خروجهم.



هذا ويلاحظ العديد من طوابير شراء الدجاج في الأسواق الحكومية التي تقدمه بأسعار مخفضة.