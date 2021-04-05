القصة الكاملة: إتفاقية تشعل غضب قادة أتراك.. وإتهامات بمحاولة إنقلاب

تعرض العشرات من العسكريين المتقاعدين الأتراك لانتقادات، يوم الأحد، لإصدارهم بيانًا إعتبره المسؤولون الحكوميون إنقلاباً.وإنتقد 103 ضباط متقاعدين من البحرية التركية مقترح انسحاب تركيا من المعاهدة الدولية التي تنظم الشحن عبر مضيق البوسفور والدردنيل اللذين يربطان البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأسود.وشبه نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الموقعين على البيان بـ "صفير الجبناء في مقبرة"، وكتب نائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا نعمان قرطومولوش على "تويتر" أنهم "عشاق تركيا القديمة الذين يرون أنفسهم فوق إرادة الأمة".وأثار عضو بارز في حزب العدالة والتنمية إمكانية مغادرة اتفاقية مونترو لعام 1936 في وقت سابق من الأسبوع خلال مناقشات بشأن إنشاء قناة ملاحية شمال إسطنبول تتجاوز مضيق البوسفور.وقال الأدميرالات المتقاعدون في بيان صدر في وقت متأخر من السبت إنه من المثير للقلق أن تطرح اتفاقية مونترو للنقاش في نطاق المحادثات حول قناة إسطنبول والانسحاب من المعاهدات الدولية.وأضافت المجموعة "نعتقد أنه ينبغي الامتناع عن أي نوع من التصريحات والأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى مناقشات بشأن اتفاقية مونترو، التي تحتل مكانة مهمة في بقاء تركيا".وشبه الحزب الحاكم ومسؤولون حكوميون هذا البيان بالتصريحات التي رافقت الانقلابات العسكرية السابقة في تركيا، وفتح المدعي العام في أنقرة تحقيقا في البيان.وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالين في تغريدة على "تويتر" "بيان مجموعة العسكريين المتقاعدين الذي يذكر بفترة الانقلابات جعلهم يبدون أضحوكة ومثيرين للشفقة".وأضاف، "دعوهم يعرفون أن أمتنا الحبيبة وممثليها لن يسمحوا أبدًا بهذه العقلية والحماسة للوصاية (العسكرية)".وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن القوات المسلحة لا يمكن أن تستخدم "كوسيلة للجشع والطموح والأهداف الشخصية لمن ليس لديهم أي واجبات أو مسؤوليات".