تصعيد عسكري روسي في أوروبا الشرقية والقطب الشمالي.. وأميركا تتأهّب

كشف تقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية أنّ روسيا تعزّز وجودها العسكري الكبير في أوروبا الشرقية والقطب الشمالي، لافتاً إلى أنّ هذه الخطوة وضعت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في حالة تأهب، حيث دفعت الإجراءات "العدوانية" لروسيا القيادة الأميركية - الأوروبية إلى "رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها"، وفقاً للصحيفة.
وبحسب الصحيفة، فقد دفع نشاط موسكو في أوكرانيا، على وجه الخصوص، كبار قادة الأمن القومي في إدارة بايدن إلى الاتصال بنظرائهم الأوكرانيين والقادة الآخرين في المنطقة.
وتحدث الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، يوم الأربعاء، عبر الهاتف، مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خومتشاك، وكذلك فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي.
وكانت موسكو تحركت في الأسبوعين الماضيين، لاختبار واشنطن وحلفائها براً وجواً وبحراً من خلال تعزيزات عسكرية في شرق أوكرانيا، ورحلات جوية عسكرية بالقرب من المجال الجوي لولاية ألاسكا الأميركية، ونشاط غواصاتها في القطب الشمالي.