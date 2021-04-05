تصعيد عسكري روسي في أوروبا الشرقية والقطب الشمالي.. وأميركا تتأهّب

كشف تقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية أنّ روسيا تعزّز وجودها العسكري الكبير في أوروبا الشرقية والقطب الشمالي، لافتاً إلى أنّ هذه الخطوة وضعت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في حالة تأهب، حيث دفعت الإجراءات "العدوانية" لروسيا القيادة الأميركية - الأوروبية إلى "رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها"، وفقاً للصحيفة.



وبحسب الصحيفة، فقد دفع نشاط موسكو في أوكرانيا، على وجه الخصوص، كبار قادة الأمن القومي في إدارة بايدن إلى الاتصال بنظرائهم الأوكرانيين والقادة الآخرين في المنطقة.



وتحدث الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، يوم الأربعاء، عبر الهاتف، مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خومتشاك، وكذلك فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي.



وكانت موسكو تحركت في الأسبوعين الماضيين، لاختبار واشنطن وحلفائها براً وجواً وبحراً من خلال تعزيزات عسكرية في شرق أوكرانيا، ورحلات جوية عسكرية بالقرب من المجال الجوي لولاية ألاسكا الأميركية، ونشاط غواصاتها في القطب الشمالي.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، الأربعاء: "أعتقد أننا كنا واضحين للغاية بشأن التهديدات التي نراها من روسيا".وتقول الصحيفة إنّ وزارة الدفاع تلتزم بمراقبة النشاط الروسي بعد استئناف القتال بين الانفصاليين المدعومين من موسكو والجنود الأوكرانيين في شرق أوكرانيا، مما أنهى وقف إطلاق النار بينهما الصيف الماضي، بحسب ما نقل عنها موقع "الحرة".وأسفرت المناوشات عن مقتل 20 جندياً أوكرانيا منذ بداية عام 2021.واشتبكت القوات الأوكرانية مع قوات انفصالية تدعمها روسيا في منطقة دونباس الشرقية، عندما فرضت موسكو سيطرتها على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، في صراع تقول كييف إنه أسفر عن سقوط 14 ألف قتيل منذ عام 2014.ووفقا لـ"ذا هيل"، فقد "حلقت أيضا الطائرات والقاذفات الروسية بشكل متكرر بالقرب من المجال الجوي للحلفاء، مما أجبر طائرات حلف شمال الأطلسي "النات" على التدافع للرد عشر مرات يوم الاثنين وحده".بالإضافة إلى ذلك، في أواخر آذار، صعدت 3 غواصات صواريخ باليستية نووية روسية إلى السطح في وقت واحد محطمة جليد القطب الشمالي خلال مناورة عسكرية.