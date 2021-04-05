عربي-دولي

موسكو: قد نعزز وسائلنا الخاصة بالتجاوب مع تهديدات صاروخية رداً على خطط "الناتو"

Lebanon 24
05-04-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-809932-637532267639220301.jpg
Doc-P-809932-637532267639220301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو قد تعزّز وسائلها الخاصة بالتجاوب مع التهديدات الناجمة عن خطط حلف شمال الأطلسي "الناتو" لإنشاء ترسانة من الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في بيان: "سنستمر في متابعة الخطوات العملية المتعلقة بإنشاء ترسانة من الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى من قبل الأميركيين وحلفائهم في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار نوايا بريطانيا التي أعلنت عنها".

وتابع البيان: "لا يعني ذلك إطلاقا أننا نغلق الباب أمام الحوار ونحكم إغلاقه، لكنّنا لا نستبعد أن تجد روسيا نفسها مضطرة في الظروف الراهنة لتركيز جهودها على تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتجاوب العسكري التقني على التهديدات الصاروخية الناشئة".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:30 | 2021-04-05
21:15 | 2021-04-05
21:00 | 2021-04-05
20:30 | 2021-04-05
20:30 | 2021-04-05
19:42 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website