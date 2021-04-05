موسكو: قد نعزز وسائلنا الخاصة بالتجاوب مع تهديدات صاروخية رداً على خطط "الناتو"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو قد تعزّز وسائلها الخاصة بالتجاوب مع التهديدات الناجمة عن خطط حلف شمال الأطلسي "الناتو" لإنشاء ترسانة من الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى.وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في بيان: "سنستمر في متابعة الخطوات العملية المتعلقة بإنشاء ترسانة من الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى من قبل الأميركيين وحلفائهم في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار نوايا بريطانيا التي أعلنت عنها".وتابع البيان: "لا يعني ذلك إطلاقا أننا نغلق الباب أمام الحوار ونحكم إغلاقه، لكنّنا لا نستبعد أن تجد روسيا نفسها مضطرة في الظروف الراهنة لتركيز جهودها على تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتجاوب العسكري التقني على التهديدات الصاروخية الناشئة".