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الكاظمي اتصل بالملك عبد الله: موقف العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره

Lebanon 24
05-04-2021 | 15:00
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أجرى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أكّد خلاله "موقف العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره بقيادة الملك عبد الله الثاني، باعتباره مكملاً متلازمًا لأمن العراق واستقراره"، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للكاظمي.

كما شدّد الكاظمي على أن "العراق حكومة وشعبًا يعضّد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن، وتعزيز مسيرة الشعب الأردني الشقيق على نهج الإستقرار والتنمية والبناء". 

 

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، أمس الأحد، على لسان نائب رئيس الوزراء، أيمن الصفدي، أنّ أجهزة الدولة تمكنت من إحكام السيطرة وإفشال تحركات ونشاطات استهدفت أمن الأردن واستقراره، ووأد الفتنة في مهدها.


وقال الصفدي في مؤتمر صحافي عقده، في مقر رئاسة الوزراء، تلا خلاله بياناً صادراً عن رئاسة الوزراء، إنّ "التحقيقات ما تزال مستمرة، وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني، وسيتم أيضاً التعامل مع التحقيق بشفافية ووضوح". 

 

 

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