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سلطنة عمان تحظر دخول البلاد على غير المواطنين وحاملي الإقامة

Lebanon 24
05-04-2021 | 17:30
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قررت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، حظر دخول البلاد على غير المواطنين وحاملي الإقامة ابتداءً من 8 نيسان المقبل.

ونقلت "شبكة الأخبار العمانية" أن اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع وباء كورونا في السلطنة، قررت "تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع  السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين  الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداءً من يوم الخميس 25 شعبان 1442 الموافق 8 نيسان 2021 حتى صباح أول أيام  شهر رمضان".

وقررت اللجنة اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي  الإقامة فقط ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 8 نيسان  2021، مؤكدةً ضرورة تجنّب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج  السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.

وطالبت اللجنة شركات القطاع الخاص بتطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظّفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقارّ العمل، أسوةً  بتقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان، عدة قرارات مهمة بشأن الوضع الوبائي في البلاد، من بينها تعليق الأنشطة الرياضية الرسمية والأهلية ابتداء من الخميس 1 نيسان 2021، وحتى إشعارٍ آخر.

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