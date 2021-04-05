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نجل بايدن يتحدث عن إدمانه المخدرات... وعلاقته الغرامية مع أرملة أخيه!

Lebanon 24
05-04-2021 | 18:21
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قال هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن إنه كان يدخن مخدر الحشيش على مدار الساعة ويشرب يوميا لترا من الفودكا، خلال أقصى مراحل إدمانه على المخدرات.

وفي مقابلة مع شبكة CBS للترويج لكتابه الجديد "أشياء جميلة" الذي يروي مذكرات حياته، تحدث هانتر (51 عاما) عن علاقته المثيرة للجدل مع هالي، أرملة شقيقه الراحل، بو بايدن، التي بقي معها لمدة عامين بعد طلاقه من زوجته الأولى كاثلين.

وأضاف: "لقد مر كلانا بخسارة مؤلمة للغاية وكان ذلك بدافع الحب وكنا نحاول القيام بالشيء الصحيح. وقد تحول هذا الحزن إلى أمل في حب قد يحل محل ما فقدناه ولم ينجح للأسف".

كما وصف هانتر، لقاء زوجته الحالية ميليسا وزواجهما في غضون سبعة أيام من لقائهما الأول بأنه "معجزة أنقذت حياته". وقد رزق الزوجان بطفلهما الأول في مارس 2020، وأطلقوا عليه اسم بو تكريما لشقيقه.

وأشار إلى أنه بقي لمدة 7 سنوات من عام 2008 وحتى 2015 بعيدا عن الإدمان، إلا أن وفاة شقيقه بو في عام 2015، دفعته للعودة إلى الإدمان.

وقال إن كل هذه المشاكل نابعة من صدمة فقدان والدته، نيليا وأخته نعومي، في حادث سيارة عندما كان في الثانية من عمره في عام 1972 والذي نجا منه هو وبو الذي توفي قبل 6 سنوات بعد إصابته بالسرطان.

المصدر: روسيا اليوم
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