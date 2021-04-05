إيران تعلن اعتقال "عدة جواسيس" في أذربيجان الشرقية

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن السلطات في محافظة أذربيجان الشرقية اعتقلت "جاسوسا إسرائيليا"، وزعمت أنه "كان على صلة بالأجهزة الأمنية في المحافظة".ونقلت الوكالة عن المدير العام للأمن في أذربيجان الشرقية قوله إنه "تم اعتقال جاسوس إسرائيلي وعدة جواسيس على صلة بأجهزة أمنية لدول مختلفة".كما نقل موقع وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، عن مسؤول بوزارة الاستخبارات قوله "تم اعتقال جاسوس لإسرائيل في إقليم أذربيجان الشرق الإيراني، كما تم اعتقال جواسيس آخرين كانوا على اتصال بأجهزة استخبارات في عدة دول".وقال مدير المخابرات إن "المتهمين متورطون في عمليات احتيال وتزوير مستندات وإعداد وشراء وبيع شيكات بنكية"، مضيفا "حتى الآن تم اكتشاف أكثر من 50 ألف شيك"، وفقا للوكالة.وأعدمت السلطات العام الماضي إيرانيا أُدين بالتجسس لصالح المخابرات الأميركية والإسرائيلية.