مواجهة تركية جديدة بين الرئاسة والعسكر

كتبت أمل عبد العزيز الهزاني في" الشرق الاوسط": المواجهة الجديدة اليوم بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأميرالات متقاعدين عبّروا عن رفضهم مشروع بناء «قناة إسطنبول» المائية، التي يعتزم شقّها الرئيس بموازاة مضيق البوسفور لتربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود. المحتجون من العسكر يرون أن مشروعاً كهذا سيقوّض حرية الملاحة في البحر الأسود، لأن تركيا ملزمة ببنود اتفاقية تسمى «مونترو» منذ عام 1963 تفرض عليها حرية الملاحة البحرية في البحر الأسود، أي المرور من دون رسوم، وتقيّد الدول غير المطلة على البحر بالبقاء ما لا يزيد على 21 يوماً. أما الرئاسة التركية فترى أن المضيق الجديد سيخفف الضغط الهائل على البوسفور الذي يعد نقطة مرور لآلاف السفن سنوياً تساوي ضعف ما يعبر في قناة السويس وبنما مجتمعة.هذه هي المعطيات الشكلية، لكن ما وراء القصد لكل طرف قد لا يكون واضحاً. الرئاسة التركية تقول إن أسبابها اقتصادية، هذا يعني أنها ستفرض رسوماً على العبور، ورافداً مالياً سنوياً بنحو 10 مليارات دولار، وهي تكلفة شق القناة، فلماذا يرفض العسكر مورداً اقتصادياً لبلادهم؟المناورة التركية اليوم من خلال «قناة إسطنبول» ليست بعيدة عن ذلك، وإن كانت أكثر أهمية واستدامة من مجرد صفقة صواريخ. إن سمحت أنقرة للقطع الحربية الأميركية بالعبور والوجود الدائم في البحر الأسود بإنشاء قواعد عسكرية، فلن يكون الموقف الروسي راضياً، وموسكو اليوم تستفز الجيش الأوكراني في شبه جزيرة القرم بمناوشات وإطلاق نار، كإشارة تهديد لواشنطن وأوروبا. لن تسكت روسيا على وجود أميركي محاذٍ لها، خاصة في منطقة بالغة الحساسية والأهمية الجغرافية والاقتصادية كالبحر الأسود. بالتالي إن أرادت تركيا ألا تقع ضحية شعورها بأنها ورقة تجاذب بين القوتين العظميين، فأمامها خيارات محدودة؛ إما صرف النظر عن إنشاء القناة المشكلة، وإما أن تخضعها لبنود اتفاقية «مونترو»، وهذا ما يجعل منها مشروعاً تجارياً خاسراً، أو أن تكون القناة تحت نظام جباية، لكنها لا تسمح بدخول القطع الحربية من الدول غير المطلة على البحر الأسود، ومنها دول حلف «الناتو».لكن في كل الأحوال، فإن إصرار إردوغان على القناة يؤكد استمرار شهيته على لعب أدوار خطيرة والتورط في مناطق صراع إضافية. هذا ما أقلق الضباط المتقاعدين، ويظنونه مخاطرة سيواجهون تبعاتها في المستقبل.