عربي-دولي

فيديو فضيحة "المطاعم السرية" يهز فرنسا.. ووزراء متورطون

Lebanon 24
06-04-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-810101-637532876267181918.jpg
Doc-P-810101-637532876267181918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تحقق السلطات الفرنسية في اتهام وزراء وآخرين بارتياد مطاعم سرية، ما يشكل انتهاكا لقيود مكافحة فيروس كورونا.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إنه تم فتح تحقيق الأحد، في اتهامات محتملة بالتعريض للخطر والعمل غير المعلن عنه وتحديد منظمي التجمعات المزعومة والمشاركين فيها.

 

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ

وأظهر فيلم وثائقي بثته شبكة "إم 6" الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع رجلا مجهول الهوية يقول إنه تناول الطعام في مطعمين أو ثلاثة مطاعم سرية "مع عدد معين من الوزراء".


وسرعان ما نفى أعضاء الحكومة معرفتهم بمثل هذه المخالفات. وطلب وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، من الشرطة التحقيق في المزاعم.

وقال مكتب المدعي العام إن التحقيق مستمر، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الرجل الذي ظهر في الفيلم الوثائقي تراجع عن مزاعمه.


من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال إن السلطات تحقق في تقارير عن حفلات ومطاعم سرية منذ شهور، وتم التعرف على 200 مشتبه بهم، ويواجهون "عقوبات شديدة"، مضيفا أن وزراء الحكومة "من واجبهم أن يكونوا نموذجيين".

وتم إغلاق المطاعم الفرنسية منذ أكتوبر لإبطاء انتشار فيروس كورونا. ودخلت فرنسا للتو في إغلاق جزئي جديد استجابة لوحدات العناية المركزة التي امتلأت مرة أخرى بمرضى فيروس كورونا.

المصدر: أسوشيتد برس
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-04-06
13:00 | 2021-04-06
12:30 | 2021-04-06
12:00 | 2021-04-06
11:30 | 2021-04-06
11:29 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website