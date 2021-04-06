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مقتل قيادي حوثي مطلوب في قائمة التحالف العربي.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
06-04-2021 | 09:30
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أعلنت وسائل إعلام سعودية مقتل قائد عسكري كبير في جماعة "أنصار الله" الحوثية إثر قصف جوي نفذه التحالف العربي بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال تلفزيون "العربية" إن "القيادي في الحوثيين عبد اللطيف حمود قُتل في غارة للتحالف بمحافظة مأرب".

واللواء عبد اللطيف حمود المهدي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة في جماعة "أنصار الله"، هو المطلوب رقم 29 في القائمة التي أعلنها التحالف العربي في نوفمبر 2017، والتي تضم 40 قياديا في جماعة "أنصار الله".

وكان التحالف العربي رصد مبلغ 5 ملايين دولار أميركي مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إليه.
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