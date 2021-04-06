عربي-دولي

الخارجية التركية تستدعي السفير الصيني بسبب "منشورات"

Lebanon 24
06-04-2021 | 19:00
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أفادت وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الصيني في أنقرة بسبب "الانزعاج من منشورات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام تركية أن السفير الصيني استدعي بسبب "منشورات استهدفت سياسيين معارضين".

وكانت صحيفة "زمان" التركية أشارت إلى أن السفارة الصينية في أنقرة "أبدت انزعاجها من إحياء رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، وعمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، للذكرى 31 لمذبحة بارين التي ارتكبها الجيش الصيني في تركستان الشرقية في شهر رمضان عام 1990".

وغردت السفارة الصينية في أنقرة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء قائلة إن "منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. هذا واقع مقبول عالميا ولا جدال فيه".

وأضافت أن "الجانب الصيني يعارض ويدين بشدة أي تحد لسيادة الصين ووحدة أراضيها من قبل أي شخص أو قوة".

المصدر: روسيا اليوم
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