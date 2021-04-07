اتفاق بين واشنطن وبغداد... القواعد العسكرية الأميركية خارج العراق

قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، إن بغداد وواشنطن اتفقتا على رحيل القواعد العسكرية الأميركية، حتى تلك التي تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي.وقال الأعرجي إن العراق والولايات المتحدة اتفقا على ألا تكون هناك قواعد عسكرية في العراق وتولي القوات العراقية الحرب ضد "داعش".وتابع بقوله "واشنطن تعهدت بسحب جزء كبير من قواتها من العراق، والجانبين اتفقا على عدم وجود قواعد أجنبية على أراضيها".وقال مستشار الأمن القومي العراقي، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية فؤاد حسين، عقب جلسة الحوار الاستراتيجي الثالثة بين البلدين، إن "بغداد وواشنطن اتفقتا على إدارة العراق للحرب ضد داعش، وعلى ألا تكون هناك قواعد عسكرية أميركية أو أجنبية في العراق".وتابع أن "الجانب الأميركي تعهد بسحب عدد مهم من قواته من العراق"، فيما أكد الجانب العراقي على " حماية الكوادر الأجنبية".وانطلقت اليوم الأربعاء، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث افتتح الجلسة وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين والأميركي أنتوني بلينكن.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن الجولة الثالثة من الحوار انطلقت وافتتحها وزيرا خارجية البلدين.وأكد وزير الخارجية العراقي خلال الجلسة بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية: "اجتماعنا اليوم يأتي تأكيداً على علاقة الشراكة بين العراق والولايات المتحدة"، وأكد أن حكومة بغداد "كرّست لمبادئ الدستور وماضية لإرساء دعائم الديمقراطية".كما دعا حسين الولايات المتحدة إلى تعزيِز الشراكة مع بغداد من خلال المذكرات والاتفاقات الموقعة بين البلدين.