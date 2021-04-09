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عربي-دولي
"السعودية تريد الحصول على وصاية القدس".. تركي الفيصل يرد ويحسمها!
Lebanon 24
09-04-2021
|
09:00
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أكد رئيس الاستخبارات العامة الـسعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، أن بلاده لا تريد الحصول على وصاية القدس، وأن كل ما يقال بهذا الشأن شائعات.
وقال في حديث لبرنامج "قصارى القول" الذي يُعرض على "روسيا اليوم"، إن "إسرائيل هي من تروج لمثل هذه الأمور، التي هي أمور عارية عن الصحة، فلدى السعودية من المقدسات الإسلامية ما يكفيها من تشريف وتقدير، وكما قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: يشرفنا أن الشعب السعودي هو من يخدم الحجيج".
وأضاف: "المنطقة العربية محور اهتمام عالمي، وما يحدث فيها يؤثر على العالم بأسره".
وتابع: "جائحة كورونا أثبتت أن على العالم أن يتحد ويلتف حول بعضه، بدلا من حالة العداء والابتعاد عن بعضه البعض".
وقال: "نحن لم نستعد أحدا، فالسعودية تسعى إلى التقارب مع كافة الدول ومن ضمنها تركيا".
وأشار إلى أن "المملكة ترحب دائما بأن تكون العلاقات سوية مع كل دول الجوار والعالم"، مشيرا إلى ضرورة "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وفي الشأن الأردني، قال: "السعودية دائما تدعم الأردن في كافة المستويات، وعلاقاتنا قوية ومستقرة، وليس غريبا أن تستثمر علاقاتها في مساندة عمان".
المصدر:
روسيا اليوم
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