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إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية جنوبية احتجزتها في كانون الثاني الماضي

Lebanon 24
09-04-2021 | 09:30
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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن طهران أفرجت، اليوم الجمعة، عن سفينة كورية جنوبية احتجزت في إيران  كانون الثاني.
وفي الرابع من كانون الثاني الماضي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط كورية جنوبية "بدعوى التلوث البيئي"، وهو ما تنفيه الشركة تماما.

وقام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز الناقلة "إم.تي هانكوك تشيمي" بالقرب من مضيق هرمز، ونفت إيران مزاعم بأن احتجاز الناقلة وطاقمها المكون من 20 فردا يرقى إلى مرتبة احتجاز رهائن، قائلة إن سيئول هي التي تحتجز أموال إيران "رهينة".

واعتبرت كوريا الجنوبية، أن آفاق الإفراج عن ناقلة النفط الكورية المحتجزة لدى إيران "غامضة".
المصدر: سبوتنيك
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