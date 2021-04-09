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حجاب الجنديات التركيات يثير جدلاً.. وقرار حاسم!

Lebanon 24
09-04-2021 | 10:30
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ردّ مجلس الدولة في تركيا الطعن الذي رفع له في قرار السماح بارتداء العسكريات الحجاب داخل المؤسسة العسكرية التركية.

وأجرت وزارة الدفاع التركية تغييرات في لائحة زي القوات العسكرية في عام 2017، حيث منحت التغييرات أفراد الجيش التركي من النساء حرية ارتداء الحجاب مع زيهن الرسمي.

وتقدم حزب "التحرر الشعبي" على خلفية هذا الأمر، بطعن في هذا القرار لدى مجلس الدولة باعتباره "معارضا للعلمانية".

من جانبها، رفضت الدائرة الثانية بمجلس الدولة، الطعن بالإجماع، وشددت في قرارها على كون "الحجاب جزءا من الحياة اليومية، وأنه لا يخالف مبدأ علمانية الدولة".
المصدر: زمان عربي
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