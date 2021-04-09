عربي-دولي

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. رسالة هامة لوزير الداخلية السعودي

Lebanon 24
09-04-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-811191-637535512193517358.jpg
Doc-P-811191-637535512193517358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

طالب وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أفراد المجتمع باستشعار المسؤولية، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال في تغريدة على موقع "تويتر": "الجهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كليا على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده".

الجهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كلياً على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده، وواجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حمى الله بلادنا ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه.

وختم بقوله: "واجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حمى الله بلادنا ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه".


وأعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الخميس تسجيل 902 إصابة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة لانتشار الفيروس منذ آب 2020، حيث وصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 395 ألفا و854 حالة، بينها 7468 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وقالت الصحة السعودية إن أكثر من 44 في المائة من الإصابات الجديدة سجلت في منطقة الرياض بـ402 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ163 حالة والشرقية 155 حالة في ما يعتبر أعلى حصيلة إصابات منذ 9 أشهر.


وارتفعت حالات الشفاء في المملكة لتصل إلى 381 ألفا و658 حالة، بعد تعافي 469 حالة، أما حالات الوفاة فقد ارتفعت إلى 6728 وفاة بعد تسجيل 9 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-04-09
12:30 | 2021-04-09
12:00 | 2021-04-09
11:50 | 2021-04-09
11:47 | 2021-04-09
11:30 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website