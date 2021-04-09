عربي-دولي

دولة كبرى "على بعد أيام" من مناعة القطيع.. 70% من سكانها تلقحوا

Lebanon 24
09-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-811220-637535583525064293.JPG
Doc-P-811220-637535583525064293.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

من المرتقب أن تتمكن المملكة المتحدة من الوصول إلى مناعة القطيع في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد خلال أيام قليلة، بعد تطعيم ما لا يقل عن 70 بالمئة من البريطانيين ضد الفيروس.

 

ووفقا لما نقلت صحيفة "مترو" الإنكليزية، فقد أشارت نماذج صممتها كلية لندن الجامعية إلى أن البلاد يجب أن تتجاوز عتبة مناعة القطيع نظرا لعدد الأشخاص المحصنين ضد العدوى، سواء بتلقي اللقاح أو التعافي من الإصابة بالفيروس.

 

ويشير تقرير نشرته الكلية، الأحد الماضي، إلى أنه من المفترض أن يمتلك ما لا يقل عن 73.4 بالمئة من سكان بريطانيا أجساما مضادة لفيروس كورونا، بحلول اليوم الجمعة.

 

وتعتبر نسبة 73 بالمئة من السكان كافية، وفق الخبراء، للوصول إلى مناعة القطيع.

 

رغم ذلك، أشار الخبراء إلى أن حاجز مناعة القطيع يتغير استنادا على مخاطر تناقل العدوى.

 

ويتوقع الخبراء انخفاض تناقل العدوى في البلاد بحلول الربيع، بينما يتوقعون انخفاض الوفيات المسجلة يوميا لتصل إلى مستويات متدنية بحلول نهاية شهر أيار القادم.

 

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، قال البروفيسور في كلية لندن الجامعية، كارل فريستون، إن الأمر "أشبه برد فعل سلسلة. إذا نزعت فرصة انتشار الفيروس من شخص إلى أكثر من شخص فسوف يختفي".

 

ورغم ذلك، حذر فريستون من التسرع بتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس في البلاد، وقال إن الأمر سيزيد الأمر سوءا.

 

المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2021-04-09
14:30 | 2021-04-09
14:21 | 2021-04-09
14:00 | 2021-04-09
13:30 | 2021-04-09
13:00 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website