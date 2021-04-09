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لطالبي تأشيرات هجرة إلى أميركا.. اقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
09-04-2021 | 10:15
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قرر، أمس الخميس، إعفاء جميع المهاجرين والمخطوبين المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة من قيود السفر الإقليمية السارية حالياً بسبب جائحة كوفيد 19.

 

ويأتي القرار تماشياً مع التزام وزارة الخارجية بتسهيل السفر المشروع إلى الولايات المتحدة.

 

ودعا برايس المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة الهجرة أو الخطوبة في بلد متأثر بتقييد تأشيرة COVID-19 والذين يعتقدون أنهم قد يندرجون تحت هذه الاستثناءات التحقق من الموقع الخاص بأقرب سفارة أو قنصلية أميركية لتحديد خطواتهم التالية.

 

وبعد توليه سدة الرئاسة الأميركية، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن أو علّق العمل بتدابير عدة كان سلفه دونالد ترامب قد فرضها في إطار إدارة ملف الهجرة. لكن جهات عدة قدّمت طعونا قضائية بقرارات بايدن، خصوصا السلطات الجمهورية في ولاية تكساس.

 

وأعلن مستشارون سابقون لترامب، الأربعاءالماضي، إنشاء مكتب محاماة في خطوة ترمي إلى التحرّك قضائيا للدفاع عن إرث الرئيس الأميركي السابق بوجه "هجمات لليسار الراديكالي" قالوا إن خلفه جو بايدن يقف وراءها.

المصدر: الحرة
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