عربي-دولي

بينها الإغماء.. إغلاق مؤقت لـ3 مراكز تطعيم بهذا اللقاح بعد رصد مضاعفات جانبية

Lebanon 24
09-04-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-811242-637535632867234434.jpg
Doc-P-811242-637535632867234434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جرى في الولايات المتحدة إغلاق ثلاثة مراكز للتلقيح ضد فيروس كورونا في ولاية كارولينا الشمالية بشكل مؤقت، بسبب اكتشاف مضاعفات جانبية لدى 26 شخصا بعد استخدام اللقاح.

وأفادت شبكة "إي بي سي نيوز" يوم الجمعة بأن قائمة ردود الفعل على العقار تضمنت الإغماء.

وأعلن مسؤولو الصحة في ولاية كارولينا الشمالية عن وقف تطعيم السكان بلقاح "جونسون آند جونسون"، وشمل الإغلاق مواقع في رالي وعيادتين في هيلزبورو وتشابل هيل.

بعد استخدام الدواء، سجل إدخال أربعة أشخاص إلى المستشفيات لإجراء مزيد من الفحوصات، في حين أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وصفت الإغماء بأنه أمر شائع بعد التطعيم.

كما أعلنت مقاطعة ويك عن وقف استعمال عقار "جونسون آند جونسون"، حيث تم تطعيم الأشخاص الذين جاءوا لأخذ اللقاحات، باستخدام فايزر أو عرضوا عليهم تأجيل التطعيم إلى وقت آخر.

كما قامت العيادات في هيلزبورو وتشابل هيل بالتخلص التدريجي من لقاح "جونسون آند جونسون"، وتقوم حاليا بإعادة جدولة 350 زيارة.

الآثار الجانبية للدواء قيد المناقشة مع ولاية كارولينا الشمالية والمسؤولين الفدراليين بالولاية.

ولا تزال قضية الآثار الجانبية للعقار قيد المناقشة من قبل مسؤولي ولاية كارولينا الشمالية والسلطات الاتحادية في البلاد.

وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن في 7 نيسان أن سلالات جديدة من عدوى فيروس كورونا تنتشر بسرعة كبيرة في الولايات المتحدة، وهذا هو سبب تزايد عدد الإصابات.

وبالتالي، لا يمكن للولايات المتحدة أن تعلن أن المعركة ضد الوباء في البلاد قد وصلت إلى خط النهاية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2021-04-09
14:30 | 2021-04-09
14:21 | 2021-04-09
14:00 | 2021-04-09
13:30 | 2021-04-09
13:00 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website