عربي-دولي

إحباط مخطط إرهابي لهيئة تحرير الشام في القرم

Lebanon 24
09-04-2021 | 11:47
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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن اعتقال شخصين من أنصار تنظيم "هيئة تحرير الشام" كانا يخططان لتنفيذ تفجير في إحدى المؤسسات التعليمية بشبه جزيرة القرم، بحسب ما افادت "روسيا اليوم".
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شبه جزيرة القرم

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