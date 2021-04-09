إحباط مخطط إرهابي لهيئة تحرير الشام في القرم

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن اعتقال شخصين من أنصار تنظيم "هيئة تحرير الشام" كانا يخططان لتنفيذ تفجير في إحدى المؤسسات التعليمية بشبه جزيرة القرم، بحسب ما افادت "روسيا اليوم".