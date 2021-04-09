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عربي-دولي
إحباط مخطط إرهابي لهيئة تحرير الشام في القرم
Lebanon 24
09-04-2021
|
11:47
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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن اعتقال شخصين من أنصار تنظيم "هيئة تحرير الشام" كانا يخططان لتنفيذ تفجير في إحدى المؤسسات التعليمية بشبه جزيرة القرم، بحسب ما افادت "روسيا اليوم".
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