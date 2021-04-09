عربي-دولي

العراقيون لا يستجيبون لإجراءات الوقاية... ووزارة الصحة تححذر

Lebanon 24
09-04-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-811301-637535715788796994.jpg
Doc-P-811301-637535715788796994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت وزارة الصحة العراقية من "عواقب وخيمة" في المستقبل لأن المواطنين لا يستجيبون لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بعد أن وصلت البلاد إلى مستوى مرتفع جديد في معدلات الإصابة اليومية.

وسجل العراق 8331 حالة إصابة جديدة بالفيروس في غضون 24 ساعة، الأربعاء، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت الوزارة في حفظ السجلات في بداية تفشي الوباء العام الماضي.

كان هذا ضعف عدد الإصابات الجديدة مقارنة بالشهر الماضي، وقبل وقت طويل من الذروة السابقة البالغة حوالي 6000 حالة في مارس.

لا تزال معدلات الوفيات منخفضة إلى حد ما بالنسبة للإصابات الجديدة، حيث توفي ما لا يقل عن 14606 أشخاص، من إجمالي 903439 حالة.

ودفع الارتفاع الحاد في عدد الحالات وزارة الصحة إلى إصدار تحذير خطير في بيان الخميس، قائلة إن الزيادة ترجع إلى التراخي بين العراقيين الذين ينتهكون الإجراءات الوقائية.

وقال البيان إن الالتزام العام تجاه تدابير الوقاية من الفيروس "شبه معدوم في معظم مناطق العراق"، حيث نادراً ما يرتدي المواطنون أقنعة الوجه ويستمرون في إقامة التجمعات الكبيرة.

وذكر البيان أن أولئك الذين يواصلون الاستهزاء بإجراءات الوقاية والتعليمات "مسؤولون عن زيادة عدد الإصابات"، ودعا شيوخ العشائر والنشطاء والشخصيات المؤثرة إلى التحدث علانية وإبلاغ الجمهور بخطورة الوباء.

بدأ العراق في إعطاء اللقاحات في أواخر مارس، لكن طرحها كان بطيئًا بسبب انخفاض الطلب.

فكثير من العراقيين يشككون في اللقاح وقلة منهم حجزت مواعيد لتلقي جرعة، كما أوقفت شائعات الآثار الجانبية المنهكة الكثيرين.

وحثت الوزارة المواطنين على التطعيم وقالت إن التطعيم هو السبيل الوحيد للسيطرة على تفشي المرض.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2021-04-09
17:00 | 2021-04-09
15:30 | 2021-04-09
15:00 | 2021-04-09
14:21 | 2021-04-09
14:00 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website