عربي-دولي

الكرملين يكشف: هذا ما أوضحه بوتين لميركل بشأن تحريك قواتنا المسلحة

Lebanon 24
09-04-2021 | 15:00
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أفاد المتحدّث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميتري بيسكوف، بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح في محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنّ روسيا "حرة في تحريك وحداتها العسكرية في أراضيها حسب تقديرها".

وفي معرض تعليقه على دعوة ميركل خلال محادثة مع بوتين، لعدم تعزيز تواجد القوات بالقرب من الحدود مع أوكرانيا قال بيسكوف: "قدم الرئيس الإيضاحات الضرورية، أولاً نحن أحرار تماماً في نقل قواتنا المسلحة وأي وحدات عبر أراضي الاتحاد الروسي وفقا لتقديرنا. وثانياً، أوكرانيا الآن من المحتمل أن تتحول إلى منطقة غير مستقرة للغاية، وأي دولة لديها منطقة غير مستقرة وخطيرة ومتفجرة بالقرب من حدودها، تتخذ تدابير لضمان أمنها".


 

المصدر: روسيا اليوم
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