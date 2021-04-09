تركيا: سفينتان حربيتان أميركيتان ستعبران البوسفور إلى البحر الأسود

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم، أن الولايات المتحدة سترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور، على خلفية توتر بين اوكرانيا وروسيا.وقال مسؤول في الخارجية التركية "ابلغنا بالطرق الدبلوماسية قبل 15 يوما طبقا لمعاهدة مونترو أن سفينتين حربيتين أميركيتين ستعبران في اتجاه البحر الأسود".وأوضح أن السفينتين ستعبران البوسفور في 14 و15 نيسان إلى البحر الأسود في الاتجاه المعاكس.ومعاهدة مونترو العائدة إلى 1936 تضمن حرية الابحار في مضيق البوسفور، لكن الدول غير المطلة على البحر الأسود يجب أن تبلغ قبل 15 يوما من مرور سفنها التي لا تستطيع البقاء في الموقع لأكثر من 21 يوما.ولم يتسن لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" التي اوردت الخبر الحصول على أي تعليق من السفارة الأميركية في أنقرة أو القنصلية في اسطنبول.