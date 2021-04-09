السودان يسترد 95 % من أراضيه الحدودية مع إثيوبيا

قال الجيش السوداني إنه استرد 95 % من الفشقة الكبرى في ولاية القضارف من قوات ومليشيات إثيوبيا.



وقال قائد اللواء الخامس للجيش السوداني بمنطقة أم براكيت الحدودية، العميد وليد أحمد السجان الخميس لوكالة السودان للأنباء: "القوات المسلحة استردت 95% من الأراضي المغتصبة بمنطقة الفشقة الكبرى".



وأكد القائد العسكري أن أي محاولة من إثيوبيا للعودة إلى المنطقة "ستجد الرد الحاسم من قواتنا المسلحة".