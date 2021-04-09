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ميانمار ترفض زيارة مبعوثة الأمم المتحدة

Lebanon 24
09-04-2021 | 22:00
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رفض المجلس العسكري في ميانمار الجمعة، استقبال مبعوثة الأمم المتحدة إلى البلاد، رغم الجهود الدولية المتزايدة للتوصل لحلّ دبلوماسي للأزمة الناجمة عن انقلاب الأول من شباط.

وتقوم مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر بجولة دبلوماسية في آسيا في محاولة لإيجاد حل للأزمة فيما تجاوزت حصيلة القمع الذي يقوم به المجلس العسكري في ميانمار الجمعة 600 قتيل.

وتأتي جولة كريستين شرانر بورغنر في إطار من القلق المتزايد لدى المجموعة الدولية حول الوضع في ميانمار التي تشهد تظاهرات يومية منذ الانقلاب في 1 شباط الذي أطاح برئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي.

وينتظر وصول الدبلوماسية الى تايلاند في هذه الأيام في إطار هذه الجولة التي ستقودها أيضاً الى الصين، الحليفة التقليدية لجيش ميانمار، ولم تعرف بعد تفاصيل زيارتها.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنّ بورغنر تود أن تسافر إلى ميانمار للقاء جنرالات الجيش وجها لوجه، لكنّ متحدث باسم الجيش استبعد حدوث ذلك.

وقال زاو مين تون لوكالة فرانس برس: "لم نسمح بذلك. وليس لدينا خطط للسماح بها في الوقت الراهن".

وقتل 614 مدنياً على الأقل على أيدي قوات الأمن خلال التظاهرات بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

لكن الحصيلة قد تكون أعلى لأنه تم توقيف 2800 شخص. وكثيرون ممن لم يتمكنوا من لقاء أقربائهم أو محام يعتبرون مفقودين.

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