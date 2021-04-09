إيطاليا: تحرير ليبيا من الميليشيات الأجنبية أولوية أوروبية

قال وكيل الوزارة الإيطالي للشؤون الأوروبية فينتشنزو أميندولا، إن إيطاليا وفرنسا تعيدان إطلاق التعاون في السياسة الخارجية والتي كانت بمثابة بداية لاتفاق إيطالي فرنسي حول الملف الليبي المثير للانقسام.





ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" الخميس، عن أميندولا "هناك سيناريو جديد اليوم مع حكومة وحدة ليبية تدعمها أوروبا، والأمم المتحدة، ولإيطاليا دور فيه انطلاقاً من إعادة البناء الاقتصادي لليبيا".

واعتبر المسؤول الإيطالي أن الأولوية عند الأوروبيين اليوم، ضمان تحرير ليبيا من الميليشيات العسكرية الأجنبية.