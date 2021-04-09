16
o
بيروت
20
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بايدن يطلب 715 مليار دولار لمواجهة روسيا والصين
Lebanon 24
09-04-2021
|
19:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس تخصيص 715 مليار دولار لوزارة الدفاع "البنتاغون"، بما في ذلك لاحتواء تهديدات محتملة.
ووفقا لمسودة الميزانية الرئاسية المنشورة على موقع البيت الأبيض على الإنترنت: "يتضمن الطلب الرئاسي لعام 2022 تخصيص 715 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية".
وأضافت: "هذا يشمل مواجهة التهديد من الصين باعتبارها المهمة الرئيسية للبنتاغون".
وتابع: "ستسعى وزارة الدفاع أيضا إلى احتواء سلوك مزعزع للاستقرار من قبل روسيا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
عون يتخلى عن رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
عون يتخلى عن رئاسة الجمهورية؟
11:30 | 2021-04-09
09/04/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:05 | 2021-04-09
09/04/2021 09:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بفستان قصير وإطلالة مثيرة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي بفستان قصير وإطلالة مثيرة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
09:00 | 2021-04-09
09/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
Lebanon 24
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
14:40 | 2021-04-09
09/04/2021 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
18:04 | 2021-04-09
09/04/2021 06:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
22:30 | 2021-04-09
تايوان تعلن رصد 11 طائرة صينية في منطقة دفاعها
22:00 | 2021-04-09
ميانمار ترفض زيارة مبعوثة الأمم المتحدة
21:30 | 2021-04-09
بعد تعويمها.. سفنية "إيفرغيفن" ما زالت عالقة في المياه المصرية!
21:00 | 2021-04-09
واشنطن بوست: زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي كان "عصفورا" واشيا لصالح أميركا
20:53 | 2021-04-09
رسالة دولية للسياسيين في لبنان
20:30 | 2021-04-09
العراق يفتح أبوابه لأكثر من 30 دولة
فيديو
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
18:57 | 2021-04-09
09/04/2021 22:32:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
09/04/2021 22:32:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
09/04/2021 22:32:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact