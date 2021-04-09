عربي-دولي

بايدن يطلب 715 مليار دولار لمواجهة روسيا والصين

Lebanon 24
09-04-2021 | 19:20
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طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس تخصيص 715 مليار دولار لوزارة الدفاع "البنتاغون"، بما في ذلك لاحتواء تهديدات محتملة.

ووفقا لمسودة الميزانية الرئاسية المنشورة على موقع البيت الأبيض على الإنترنت: "يتضمن الطلب الرئاسي لعام 2022 تخصيص 715 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية".

وأضافت: "هذا يشمل مواجهة التهديد من الصين باعتبارها المهمة الرئيسية للبنتاغون".

وتابع: "ستسعى وزارة الدفاع أيضا إلى احتواء سلوك مزعزع للاستقرار من قبل روسيا".
المصدر: روسيا اليوم
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