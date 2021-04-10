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بعدما كتبوا "وفاة الأمير فيليب زوجة الملكة إليزابيث".. هكذا كان مصيرهم (صورة)

Lebanon 24
10-04-2021 | 08:30
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أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنها أحالت المتسببين بخطأ لغوي ورد في خبر الإعلان عن وفاة الأمير فيليب زوج إليزابيث ملكة بريطانيا، الذي نشرته الوكالة، إلى التحقيق.

 

 

المتحدث باسم (كونا): إحالة المتسببَين في الخطأ الوارد ضمن خبر الإعلان عن وفاة الأمير فيليب إلى التحقيقhttps://t.co/jiWRPSMEec#كونا #الكويت



جاء ذلك بعدما نشرت عبر حسابها في "تويتر" أمس الجمعة خبر وفاة الأمير فيليب متضمنا خطأ لغويا، حيث قالت "وفاة الأمير فيليب زوجة الملكة إليزابيت الثانية"، موردة كلمة "زوجة" بدلا من "زوج".

 


وقال الناطق الرسمي باسم الوكالة عصام الرويح، إنه تمت "إحالة المتسببين بهذا الخطأ للتحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة انطلاقا من الحرص على جودة المحتوى ودقة النشرة".

المصدر: روسيا اليوم
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