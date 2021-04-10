ذكرى سقوط بغداد.. رغد صدام حسين تتحدث عن الجواسيس والخديعة (فيديو وصورة)

وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يوم الجمعة رسالة إلى العراقيين، بمناسبة حلول الذكرى الـ18 لسقوط بغداد، تحدثت فيها عن الخديعة والجواسيس.



وقالت رغد صدام حسين في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "أيها العراقيون الأمجاد.. قبل 18 سنة، انتهك تحالف الشر حرمة عاصمتنا الجميلة بغداد.. تحت سيل من الأكاذيب والاتهامات، دمروا كل ما هو جميل وروعوا الأطفال وسفكوا الدماء في كل أنحاء العراق".

#ذكرى_احتلال_بغداد pic.twitter.com/V03IDBtCaD

— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 9, 2021

كلمة السيدة #رغد_صدام_حسين اليوم ، في ذكرى العدوان على #العراق العظيم . pic.twitter.com/hIJq8MjWMp

— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 20, 2021

وتابعت: "خدعهم جواسيسهم (وهم أقوى دولة!!) وأفهموهم أنهم سيستقبلون جحافلهم بالزهور والأهازيج، غير أنكم أيها العراقيون الشجعان لقنتموهم أقسى الدروس، في أن الأوطان لا يبيعها أبناؤها الشرفاء، لقنتم العدو درسا في الدفاع المقدس عن وطنكم، لقد كانت ردة فعلكم أسرع مما توقع الجميع فسلم تحالف الشر العراق كردة فعل على كل ذلك، إلى إيران هدية مجانية".



وبدأت الحرب على العراق في 19 آذار 2003، وبعد أيام، وتحديدا في صباح التاسع من نيسان 2003، وصلت القوات الأميركية إلى العاصمة العراقية بغداد ودخلتها.