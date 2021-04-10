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ابتداء من اليوم.. الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين وهذا ما سيحصل

Lebanon 24
10-04-2021 | 11:30
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت الهيئة إن درجات الحرارة ستنخفض اليوم السبت بشكل ملحوظ على كافة المحافظات، لتصل إلى 21 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والجيزة، و17 درجة في الإسكندرية.

وأكدت هيئة الأرصاد أن محافظة الإسكندرية تشهد رياحا شديدة مع منخفض جوي، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس تحسبا لحالة الطقس.

كما تشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، واضطرابا في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 60 لـ70 كم في الساعة.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتعاني مصر من تقلبات شديدة في الطقس، حيث تشهد البلاد درجات حرارة مرتفعة في بعض الأيام قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى مما يتسبب في مرض العديد من الأشخاص.
المصدر: روسيا اليوم
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