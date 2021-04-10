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في فرنسا.. إجراء هام بحق الذين تلقوا الجرعة الأولى من "أسترازينيكا"

Lebanon 24
10-04-2021 | 11:51
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قالت فرنسا إن الأفراد الذين تلقوا الجرعة الأولى من "أسترازينيكا والذين تقل أعمارهم عن 55 عاما يجب أن يحصلوا على جرعة ثانية من لقاح قائم على mRNA، مثل "فايزر" أو "موديرنا".

وقال مركز Haute Autorite de la Sante، وهو أعلى هيئة صحية في فرنسا إنه في مثل هذه الحالة، يجب أن يكون هناك فاصل زمني مدته 12 أسبوعا بين الجرعتين.

وأوصى المركز بإجراء دراسة لتقييم الاستجابات المناعية التي تقدمها وصفات اللقاحات المختلطة هذه.

يذكر أن لقاحي "فايزر" أو "موديرنا"، حصلا على إذن للاستخدام في فرنسا.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، أعلنت هذا الأسبوع أنها وجدت "صلة محتملة" بين لقاح "أسترازينيكا" وجلطات دموية نادرة، على الرغم من أن الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكدت أن فوائد تلقي اللقاح لا تزال تفوق فوائد مخاطر اللقاح لمعظم الناس.
المصدر: وكالات
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