إثيوبيا تتوجه إلى مصر والسودان بمبادرة جديدة بشأن سد النهضة

أكدت إثيوبيا أنها بعثت إلى مصر والسودان بمبادرة جديدة بشأن سد النهضة.
وأعلنت الخارجية الإثيوبية في بيان نشرته اليوم السبت، أن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، في رسالتين وجههما إلى نظيريه المصري والسوداني، دعاهما رسميا إلى تعيين منسقين أو مشغلين معنيين بملف سد النهضة، بغية تبادل البيانات بين الدول الثلاث قبل المرحلة الثانية من ملئه المقرر تنفيذها في تموز وآب القادمين.
وأشار البيان إلى أن هذه الدعوة تأتي بناء على التوافق الذي تم التوصل إليه بشأن جدول الملء الذي أعدته "مجموعة البحث العلمي الوطنية المستقلة" (NISRG) التي تضم خبراء من الدول الثلاث.