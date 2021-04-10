"لسنا فاعلي خير".. "فايزر" تهدد تل أبيب

هددت شركة "فايزر" الأميركية، إسرائيل بتحويل شحنات اللقاح المقررة لها إلى دول أخرى، في حال عدم التزام تل أبيب بتسديد ثمن جرعات سابقة.وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن "فايزر" حذرت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع من أنه "إذا لم تصل مستحقاتها السابقة، فسيتم شحن الجرعات إلى مكان آخر".وقال أحد المسؤولين في الشركة الأميركية لوزارة الصحة الإسرائيلية: "لسنا فاعلي خير".