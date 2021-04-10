روبوتات هجومية.. في القوات المسلحة الروسية؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة، أنه سوف يتم إنشاء أول وحدة مسلحة بالروبوتات الهجومية في الجيش الروسي.





وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تنفيذ خطة المشتريات الدفاعية في المشروع رقم 766 للإنتاج والتكنولوجيا في ناخابينو خارج موسكو الذي يطور ويصنع مركبات روبوتية من مختلف التصنيفات، بحسب وكالة ايتار تاس الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة: "أبلغ رئيس الأركان العامة للجيش فاسيلي تونكوشوروف وزير الدفاع، بأنه سيتم إنشاء أول وحدة من الروبوتات الهجومية في القوات المسلحة الروسية لتشغيل خمسة أنظمة روبوتية من طراز اوران - 9 أو 20 مركبة قتالية"، بحسب ما ذكرت وكالة ايتار تاس الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة إنه من اجل تطوير أساليب وأشكال تزويد الفرق بأنظمة روبوتية، "يجري إنشاء وحدة تجريبية في مقر أحد مراكز البحث العلمي بوزارة الدفاع".

واضافت الوزارة ان هذا المركز سيقوم بعد ذلك بتدريب الأفراد الذين سيشغلون المركبات الآلية الهجومية من طراز اوران 9- فى الوحدات العسكرية العاملة ".

وتابعت أن المركبات الروبوتية اوران 9- كانت تستخدم في السابق فقط كمنظومة منفصلة.