"غوغل" يكشف أمراً خطيراً.. هذا ما يبحث عنه الناس في العالم العربي

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو مليار شخص في أنحاء العالم يعانون اضطرابات نفسية، في حين ذكرت مصادر مختلفة أن البحث عن الصحة النفسية في الوطن العربي على محرك البحث غوغل ارتفع بنسبة كبيرة في السنوات الخمس الأخيرة.



فكيف يمكن تفسير ارتفاع أرقام من يبحثون عن اختصاصيين نفسيين، وتعزيز الصحة النفسية في مصر والعالم العربي؟ وهل هذا يعني أن مراجعة الاختصاصي النفسي لم تعد من ثقافة العيب؟ربع المصريين يعانون نفسياًبداية فإن وزارة الصحة المصرية كانت أعلنت نتائج المسح القومي للصحة النفسية الذي أنجزته عام 2018، وتوصل إلى أن واحدا من كل 4 أشخاص لديه عرض أو اضطراب نفسي، أي إن 25% من المصريين يعانون أعراضا واضطرابات نفسية، بحسب تقرير نشره موقع اليوم السابع المصري، وأن اضطرابات المزاج "الاكتئاب تحديدا" هي الأكثر انتشارا بين المصريين بنسبة تقارب 44% تليها اضطرابات تعاطي المخدرات بنسبة تخطّت 30%.

مصر.. الأولى عربيا في عدد حالات الانتحار



كما كشف تقرير منظمة الصحة العالمية، بحسب ما نقل موقع فرانس 24 (france24)، عن انتشار حالات الانتحار على نحو واسع في العالم العربي، ويرجع علماء النفس والاجتماع 90% من حالات الانتحار إلى أحد أهم الأمراض النفسية وهو الاكتئاب.وتفوقت مصر عام 2016 -بحسب التقرير الذي نقله فرانس 24- في حالات الانتحار على الدول التي تشهد نزاعات وحروب مسلحة بتسجيل 3799 حالة انتحار، يليها السودان بـ3205 ثم اليمن بـ2335، في حين حلت الجزائر رابعا بتسجيل 1299 حالة انتحار، وخامس الدول العربية العراق بـ1128.

سوريا واليمن وأثر الحرب

وفي دول اندلعت فيها الحروب مثل سوريا واليمن تأخذ الأرقام منحنى مخيفا؛ فقد كشفت تقارير حقوقية أن نحو 3 أرباع اللاجئين السوريين يعانون أعراضا نفسية خطرة، بحسب ما نشرت صحيفة "الغارديان" (Guardian) البريطانية.



كما قدرت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري باليمن عدد اليمنيين الذين يعانون اضطرابات نفسية بنحو 5.5 ملايين، 80% منهم من فئة الشباب الذين تزيد أعمارهم على 16 وحتى 30 عاما.