صور نادرة لزيارة الأمير فيليب إلى دمشق.. تجمع 4 رؤساء لسوريا

نشر موقع "روسيا اليوم" صور نادرة يظهر في إحداها أربعة رؤساء لسوريا تم تداولها بعد وفاة الأمير فيليب، وتوثق زيارة له إلى دمشق عبر شاطئ اللاذقية.

والزيارة قام بها الأمير فيليب إلى دمشق عام 1950 وكان وقتها ضابطا في البحرية البريطانية، بحسب ما ذكر الباحث والمؤرخ السوري سامي المبيض. وكانت الزيارة مناسبة ليظهر تجمع أربعة رؤساء لسوريا في وقت واحد، إلى جانب الأمير البريطاني، كما يظهر في صورة وهي من أرشيف أمين عام الرئاسة السورية سابقا عبد الله الخاني.



وبحسب ما نشره الباحث المبيض في صفحته الشخصية فإن سفينة الأمير "رست في اللاذقية، وذهب إلى دمشق بدعوة من الرئيس هاشم الأتاسي، حيث جهزت مأدبة عشاء على شرفه في حديقة القصر الجمهوري في المهاجرين".يقول المبيض إن لتلك الصورة حكاية، أولا لأنها تجمع بين أربعة رؤساء جمهورية".

وهم: هاشم الأتاسي (في المنتصف إلى جانب دوق أدنبره) واللواء فوزي سلو (خَلَفه في القصر بعد سنة وخمسة أشهر، وكان يومها وزيرا للدفاع وهو الرابع من اليمين)، الثالث من اليسار هو العقيد أديب الشيشكلي، الذي أصبح رئيسا للجمهورية عام 1953، ووقف إلى جانب الأتاسي رئيس الحكومة ناظم القدسي الذي انتخب رئيساً للجمهورية عام 1961.



أما ما وراء الصورة، بحسب المبيض، فهو ما قاله الخاني عن لحظة التقاطها، إذ "وقف الجميع وقفة جدية عند قدوم المصور ولكن الأمير أضحكهم جميعا وقال: "عندما يُغادر المصور دعوني أخبركم كيف طبقت الأميرة إليزابيث!" ضحك الجميع وخربت الصورة فقاموا بأخدها مرة ثانية بجدية أعلى".

وكان قصر باكنغهام، أعلن أمس أن "الأمير فيليب توفي بسلام صباح أمس الجمعة في قصر ويندسور".