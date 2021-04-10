عربي-دولي

خلافات داخل الاتحاد الأوروبي.. والسبب "سبوتنيك 7"

Lebanon 24
10-04-2021 | 16:30
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أقر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بوجود خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار ميشيل في حوار مع صحيفة Handelsblatt الألمانية اليومية إلى أن صبر الناس في دول الاتحاد الأوروبي يستنزف، وهم يرغبون في التطعيم ضد كورونا، ما يزيد الضغط على السياسيين، مضيفا أن الحكومات تسعى إلى فعل كل ما بوسعها من أجل تلبية احتياجات مواطنيها في هذا المجال.

وتابع: "أما بخصوص سبوتنيك V، فتوجد هناك خلافات ودرجات مختلفة من الحساسية بين الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي".

وأعرب ميشيل عن قناعته بأن الحل يكمن في زيادة وتيرة إنتاج اللقاحات داخل الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن ذلك قد يجعل من التكتل الأوروبي أكبر منتج للقاحات على مستوى العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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