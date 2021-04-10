عربي-دولي

3 غارات لطيران التحالف تستهدف آليات وتعزيزات للحوثيين في حجة

Lebanon 24
10-04-2021 | 18:45
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استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن آليات وتعزيزات للحوثيين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع الجيش الوطني في مديريتي عبس ومستبأ التابعتين للمحافظة.

وأكد مصدر عسكري ميداني، أن طيران التحالف نفذ 3 غارات جوية، استهدفت دبابة وعربة عسكرية تحمل سلاحا مضادا للطائرات، ومقرا عسكريا للحوثيين.

وكان الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين، استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة، بعد محاولة الحوثيين استعادة ما خسرته من مواقع، التي حررها الجيش الوطني في حجة، مطلع الشهر الماضي.
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