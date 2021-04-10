عربي-دولي

إيران تفرض إغلاقاً لمدة 10 أيام وسط موجة رابعة لوباء كورونا

Lebanon 24
10-04-2021 | 22:00
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بدأت إيران يوم السبت إغلاقًا لمدة 10 أيام وسط موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، وهو اتجاه مقلق بعد أكثر من عام من محاربة البلاد أسوأ تفشٍّ في الشرق الأوسط.

وأمرت فرقة العمل المكلفة بتحديد قيود مكافحة الفيروس بإغلاق معظم المتاجر وقصر المكاتب على ثلث طاقتها في المدن التي تم إعلانها "مناطق حمراء".

وتم إعلان العاصمة طهران و250 مدينة وبلدة أخرى في جميع أنحاء البلاد مناطق حمراء. وتعاني هذه المناطق من معدلات إيجابية عالية للفيروس وتفرض أشد القيود صرامة.

وقالت السلطات إن أكثر من 85% من البلاد باتت لديها الآن تصنيف معدل إصابات باللون الأحمر أو البرتقالي.

وجاءت الزيادة الشديدة في عدد الإصابات في أعقاب عطلة رسمية لمدة أسبوعين بمناسبة عيد النوروز، رأس السنة الفارسية الجديدة. وسافر الملايين إلى ساحل بحر قزوين وأماكن العطلات الشهيرة الأخرى، واكتظوا بالأسواق لشراء ملابس وألعاب جديدة وتجمعوا في المنازل في احتفالات في تحدٍّ للإرشادات الصحية الحكومية.

ويؤثر الإغلاق الجديد أيضًا على جميع الحدائق والمطاعم والمخابز وصالونات التجميل والمراكز التجارية والمكتبات.

يبدو أنه لا توجد فترة راحة في الأفق لانتشار الفيروس، حيث تأخر طرح اللقاح في إيران. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تم إعطاء حوالي 200 ألف جرعة فقط في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة.

سلّمت كوفاكس، وهي مبادرة تعاون دولي لتقديم اللقاح بشكل منصف في جميع أنحاء العالم، أول شحنة إلى إيران يوم الاثنين من هولندا تحتوي على 700 ألف جرعة من لقاح أكسفورد - أسترازينيكا.

وأفادت وزارة الصحة بظهور أكثر من 19600 إصابة جديدة يوم السبت بينها 193 حالة وفاة. وبلغ عدد الوفيات المؤكدة منذ بداية تفشي المرض أكثر من 64200 حالة وفاة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة.
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