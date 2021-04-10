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عربي-دولي
بوغدانوف يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية
Lebanon 24
10-04-2021
|
23:59
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، تنفيذ خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية.
وجاء في بيان صادرعن الخارجية الروسية: "بحث الطرفان قضايا تنفيذ القيادة الجديدة لخارطة طريق تسوية الأزمة الليبية التي تبناها منتدى الحوار السياسي الليبي في تشري2020".
كما شدد البيان على أهمية: "تعزيز الجهود الدولية مع التركيز على دور الأمم المتحدة للمضي قدما في تحقيق تسوية الأزمة الليبية على أساس مبادئ احترام وحدة وسلامة أراضيها".
وتابع البيان: "أكدت موسكو مجددًا التزامها الثابت مبادئ تسوية الأزمة في ليبيا من خلال إقامة حوار ليبي شامل بمشاركة جميع الأطراف السياسية في البلاد".
وأدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، يوم 15 آذار، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي وسط حضور سفراء من عدة دول ومسؤولين من البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
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