هزّة أرضية تضرب سواحل اليونان

أفاد "مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي"، بأنّ هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة وقعت فجر اليوم الأحد، قبالة سواحل اليونان.وذكر المصدر أنّ مركز الهزة يبعد 90 كيلومتراً وعلى عمق 8 كلم غربي مدينة باترا التي يسكنها نحو 168 ألف نسمة، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا، وأي خسائر مادية.