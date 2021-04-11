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عربي-دولي
"حادث جزئي" في شبكة توزيع الكهرباء بموقع "نطنز" الإيراني
Lebanon 24
11-04-2021
|
08:00
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أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أنّ شبكة توزيع الكهرباء في موقع "نطنز" تعرضت لحادث جزئي اليوم الأحد.
وقال كمالوندي إن "موقع "الشهيد أحمدي روشن" لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد"، مؤكداً "عدم وجود إصابات بشرية أو تلوث اشعاعي نتيجة للحادث".
واضاف كمالوندي أنّ التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية إلى لحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
المصدر: وكالة فارس
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