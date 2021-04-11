كندا ترسل فرقاطة إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الكندية أن كندا أرسلت الفرقاطة HMCS Calgary إلى مياه الشرق الأوسط للمشاركة في مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع سفن الحلفاء ولضمان سلامة السفن في المنطقة.

وقالت الوزارة "إن HMCS Calgary تتجه الآن إلى مياه البحر الأحمر وخليج عدن وخليج عمان والمحيط الهندي للمشاركة في عملية "أرتميس".

ومن المتوقع أن تعود السفينة إلى كندا عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ في موعد لا يتجاوز نهاية هذا العام.

HMCS Calgary سفينة كندية خدمت في القوات البحرية الكندية خلال الحرب العالمية الثانية. سميت على اسم مدينة كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية.