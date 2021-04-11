عربي-دولي

كندا ترسل فرقاطة إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
11-04-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-811769-637537326118625350.jpg
Doc-P-811769-637537326118625350.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الكندية أن كندا أرسلت الفرقاطة HMCS  Calgary إلى مياه الشرق الأوسط للمشاركة في مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع سفن الحلفاء ولضمان سلامة السفن في المنطقة.

 

وقالت الوزارة "إن HMCS Calgary  تتجه الآن إلى مياه البحر الأحمر وخليج عدن وخليج عمان والمحيط الهندي للمشاركة في عملية "أرتميس".

 

ومن المتوقع أن تعود السفينة إلى كندا عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ في موعد لا يتجاوز نهاية هذا العام.

 

HMCS Calgary سفينة كندية خدمت في القوات البحرية الكندية خلال الحرب العالمية الثانية. سميت على اسم مدينة كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية.

المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2021-04-11
14:13 | 2021-04-11
14:00 | 2021-04-11
13:30 | 2021-04-11
13:00 | 2021-04-11
12:30 | 2021-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website