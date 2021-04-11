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الأمير هاري سيحضر جنازة جده من دون ميغان.. توقعات بانتهاء الخلاف داخل باكنغهام

Lebanon 24
11-04-2021 | 11:00
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تودع العائلة الملكية البريطانية الأمير فيليب، زوج الملكة إليزبيت الثانية، السبت المقبل، في جنازة خاصة بقصر ويندسور، سيحضرها الأمير هاري من دون زوجته ميغان، وفق ما أعلن قصر باكنغهام. مما أثار تكهنات محمومة حول ما إذا كان هذا اللقاء، سيصلح الخلافات في العائلة المالكة أو يزيدها.

 

وستجبر الزيارة، وهي الأولى لهاري منذ تنحيه عن منصب أحد كبار الشخصيات الملكية العام الماضي، على عقد لقاء مع شقيقه الأمير ويليام ووالده الأمير تشارلز، الذي قال هاري في مقابلة الشهر الماضي إنهما محاصران في حياة غير سعيدة في القصر، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

 

وسيسافر هاري بدون زوجته ميغان، دوقة ساسكس، التي قال مسؤولو القصر إنها ستبقى في منزل الزوجين في كاليفورنيا بناءً على أوامر الطبيب لأنها في المراحل الأخيرة من الحمل.

 

وستقام الجنازة السبت 17 نيسان في كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور الواقع على مسافة نحو 40 كلم غرب لندن. وتوفي الأمير فيليب الجمعة عن عمر ناهز 99 عاما.

 

وسيشارك في المناسبة 30 شخصا فقط، بينهم أبناؤه الأربعة (تشارلز، آن، أندرو وإدوارد)، وأحفاده وأقارب آخرون، بسبب القيود المفروضة على خلفية تفشي كورونا.

 

وسيتم نقل المناسبة الخاصة مباشرة. وقالت مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لن يشارك في المراسم من أجل "السماح لأكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة بحضور الجنازة".

 

وتجري الجنازة قبل أربعة أيام فقط من عيد ميلاد الملكة الخامس والتسعين، في 21 نيسان، التي تزوجت بالأمير الراحل عام 1947، أي قبل 73 عاما.

 

فصل جديد

وأدت وفاة فيليب إلى فتح فصل جديد وغير مؤكد في الحياة المضطربة لعائلة وندسور. من بين الأعمال الأولى في حقبة ما بعد فيليب الإعلان عن أن هاري سيحضر جنازة جده.

 

ويعتقد المراقبون الملكيون أن الأمير هاري سيقابل شقيقه، الأمير ويليام، أثناء حضوره جنازة جدهما وسيتصالحان بعد عداء دام لأشهر.

 

وقالت بيني جونور، مؤرخة ملكية: "سيعود هاري إلى المنزل، وسيجتمع مع أخيه، وقد يتصالحان بعد وفاة جدهما". وأضافت "هناك نوع من الحرب تدور داخل الأسرة، ويتم لعبها في الأماكن العامة".

 

 

 

المصدر: الحرة
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