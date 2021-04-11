"البقاء في الظلّ".. كيف يفكّر الإسرائيليون بعد تسريب تفاصيل عملية ضدّ إيران

كشف موقع إلكتروني عبري عن التفكير الإسرائيلي بعد الإعلان عن عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي جرى تسريبها لوسائل إعلام أجنبية قبل تنفيذها، لافتاً إلى أنّ المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين ينادون ببقاء بلادهم "في الظل" في ما يخصّ هذه العمليات.



وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت يوم أمس السبت أنّ العملية التي كان من المقرر أن تنفذها وحدة من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي، "حساسة وعالية الخطورة"، وهو ما تخوّفت منه القيادات العسكرية في تل أبيب، من أن يسود القلق والتوتر في البلاد بعد الكشف عن تلك التسريبات المتتالية.



وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد نقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء السبت، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار قلقهم البالغ من التقارير المنشورة عمّا أسموه بـ"الهجمات على السفن الإيرانية في وسائل إعلام أجنبية".

ولفت الموقع إلى أنّه على الرغم من التعاون العملياتي والعسكري مع الجانب الأميركي، فإنّ المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يتخوفون من تسريبهم للمعلومات بشأن الهجمات المنسوبة لإسرائيل حول السفن الإيرانية أو المواجهات البحرية الإيرانية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة.



وجاء التفسير الإسرائيلي لذلك، بعد نشر وسائل إعلام أجنبية أن للجيش الإسرائيلي استهدف حولي 12 سفينة إيرانية في العامين الماضيين فقط، خاصة صحيفة "وول ستريت جورنال"، وهي الحرب التي تصفها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها حروب ما بين الحروب.ونادى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون في إفادتهم للموقع العبري ببقاء بلادهم "في الظل" - على حد قولهم.وكانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت في وقت سابق السبت، أنّ أحد المشاركين في التخطيط للعملية التي تم تسريبها، كان الهدف من ورائها هو مواجهة التواجد الإيراني في سوريا والمنطقة، وهو من سربها لوسائل إعلام أجنبية، مشيرة إلى أنه طلب من الصحافي أن يؤجل عملية النشر، بعد أن قررت المؤسسة العسكرية تأجيل العملية لمدة يوم واحد.وبحسب الصحيفة فإنّ العملية جزء من استراتيجية أوسع لوزارة الدفاع لمنع التواجد الإيراني في سوريا وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط.وأثار تسريب العملية قلق قيادات المؤسسة الأمنية، التي تؤكّد أنّ نشر معلومات عن العملية قبل تنفيذها يضع حياة المشاركين فيها في خطر.وفي نهاية الأمر، جرى تنفيذ العملية بنجاح في اليوم التالي لموعدها الأصلي، بحسب ما ذكر الموقع العبري.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف سفينة شحن إيرانية تابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني" يوم الثلاثاء الماضي.