عربي-دولي

على حافة الأرض.. "يعبدون" الأمير فيليب ويودعونه بالنحيب (صور)

Lebanon 24
11-04-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-811785-637537366910912581.jpg
Doc-P-811785-637537366910912581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بدأت قبيلة يوهنانين التي تعيش في جزيرة نائية بالمحيط الهادي، حدادها الذي سيستمر لأسابيع، على الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، حيث يعتقد أفرادها بأن الراحل يمثّل "إلههم".

 

وعرفت القبيلة التي تقطن جزيرة تانا بخبر وفاة الأمير فيليب، من امرأة من منتجع قريب، ليبدأوا حدادهم ونحيبهم على الراحل.

 

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ماري نيري، التي تعمل محاسبة في منتجع "وايت غراس أوشن"، فإن رجال القبيلة أصيبوا بصدمة لما سمعوا الخبر، ولم يصدقوا في بادئ الأمر وفاة الأمير.

 

وعلى الفور جرى إيقاف كافة الأعمال التي كان رجال القبيلة يقومون بها، واجتمعوا عند زعيمهم تشارلي، حيث بدأ أفراد القبيلة بأداء ما يعرف بــ"النحيب الجنائزي"، وهي عادة منتشرة في الجزيرة، تمارس عند الشعور بحزن عميق، يمكن أن تستمر لأسابيع.

 

ولعقود من الزمن، حرص أفراد القبيلة، البالغ عددهم 400، على "عبادة" الأمير فيليب، والصلاة لأجل، كي يحمي المحاصيل الزراعية الخاصة بهم، علما أن الراحل لم يزر الجزيرة على الإطلاق.

 

ويعتقد أن إيمان سكان القبيلة بفيليب يرجع إلى عام 1974، عندما رافق الأمير الملكة إليزابيث الثانية في زيارة على ظهر اليخت الملكي البريطاني، فكان في استقبالهما في ميناء "بورتا فيلا" في الجانب الجنوبي من جزيرة فاتي، جاك نيفا، أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، لكن الملكة وزوجها لم ينزلا إلى الجزيرة في تلك الزيارة واستقبلا المرحبين بهم من أبناء الجزيرة وتبادلا الهدايا معهم على ظهر اليخت.

 

ونظرا للاحترام الذي كان نيفا يحظى به من قبل سكان الجزيرة، فقد اقتنعوا بما أخبرهم به بأن "فيليب إله وأنه يتحدر من أرواح أجداد شعب تانا"، وبأنه "حارس الجزيرة".

 

وكان قصر باكنغهام قد أعلن وفاة الأمير فيليب عن عم ناهز 99 عاما الجمعة، حيث ستقام جنازته في 17 أبريل بقلعة وندسور في قداس عائلي مغلق أمام العامة، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2021-04-11
14:13 | 2021-04-11
14:00 | 2021-04-11
13:30 | 2021-04-11
13:00 | 2021-04-11
12:30 | 2021-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website